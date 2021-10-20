Талибов в рамках московского формата призвали создать инклюзивное правительство

Страны-участницы московского формата в среду призвали талибов принять дополнительные меры по созданию инклюзивного правительства. Об этом сообщается в совместном заявлении после прошедшей встречи.
Уточняется, что страны-участницы московского формата призвали действующее афганское руководство – запрещенное в России движение "Талибан" – приложить усилия и принять ряд дополнительных мер по улучшению системы государственного управления и формированию инклюзивного правительства, которое адекватно отражало бы интересы всех основных этнополитических сил страны.
В заявлении подчеркивается, что такой шаг станет ключевым условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане.
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