Аргументы Недели Политика 13+

Талибов в рамках московского формата призвали создать инклюзивное правительство

, 20:53 Источник: МИД России

Талибов в рамках московского формата призвали создать инклюзивное правительство
делегация талибов в Анкаре, Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

Страны-участницы московского формата в среду призвали талибов принять дополнительные меры по созданию инклюзивного правительства. Об этом сообщается в совместном заявлении после прошедшей встречи.

Уточняется, что страны-участницы московского формата призвали действующее афганское руководство – запрещенное в России движение "Талибан" – приложить усилия и принять ряд дополнительных мер по улучшению системы государственного управления и формированию инклюзивного правительства, которое адекватно отражало бы интересы всех основных этнополитических сил страны.

В заявлении подчеркивается, что такой шаг станет ключевым условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Такое заявление прозвучало в ходе разговора депутата со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика