Талибов в рамках московского формата призвали создать инклюзивное правительство

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20 октября 2021, 20:53 Источник: МИД России

делегация талибов в Анкаре, Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

Страны-участницы московского формата в среду призвали талибов принять дополнительные меры по созданию инклюзивного правительства. Об этом сообщается в совместном заявлении после прошедшей встречи.

Уточняется, что страны-участницы московского формата призвали действующее афганское руководство – запрещенное в России движение "Талибан" – приложить усилия и принять ряд дополнительных мер по улучшению системы государственного управления и формированию инклюзивного правительства, которое адекватно отражало бы интересы всех основных этнополитических сил страны.

В заявлении подчеркивается, что такой шаг станет ключевым условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане.

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