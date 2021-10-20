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Глава делегации талибов назвал «очень хорошей» встречу в Москве

, 18:53 Источник: РИА "Новости"

Глава делегации талибов назвал «очень хорошей» встречу в Москве
Москва, pixabay.com

Глава делегации талибов Абдул Салам Ханафи вечером среду, 20 октября, заявил, что члены запрещенного в России движения "Талибан" считают прошедшую в московском формате встречу "очень хорошей".

По словам вице-премьера правительства талибов и главы делегации, встреча в московском формате прошла в дружественной атмосфере.

Абдул Салам Ханафи по итогам заседания подчеркнул, что движение "Талибан" приветствует инициативу Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что талибы хотели в рамках встречи попросить у стран-участниц московского формата поддержки.

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