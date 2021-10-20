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Песков: Контакты с талибами в Москве направлены на то, чтобы понять ситуацию в Афганистане

, 13:54 Источник: Интерфакс

Песков: Контакты с талибами в Москве направлены на то, чтобы понять ситуацию в Афганистане
фото: pixabay.com

В Москве в среду проходит заседание "московского формата" по Афганистану. В нем помимо представителей признанного в России террористическим движения "Талибан" принимают участие представители 10 стран региона. (Движение "Талибан" в России запрещено).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил СМИ, что прямые контакты с талибами направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в Афганистане, каковы их намерения.
Он подчеркнул, что "де-юре талибы не признаны ни мировыми державами, ни в России. В де-факто талибы являются руководством Афганистана."
По словам Пескова, все страны заинтересованы в понимании перемен в Афганистане, где сейчас все признаки гуманитарной катастрофы и экономического коллапса и "пытаются нащупать возможности, чтобы как-то помогать жителям этой страны".

"У нас никто не заинтересован в полном параличе государства, которое граничит в том числе с СНГ", - передает слова Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня  заявил, что Москва удовлетворена уровнем фактического взаимодействия с новыми властями Афганистана

Ранее сообщалось, что талибы будут просить помощи у Москвы.

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