Талибы на встрече в Москве намерены попросить об экономической и политической поддержке

Делегация представителей запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" в рамках встречи московского формата по Афганистану планирует попросить экономической и политической поддержки у стран-участниц.
Представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид уточнил, что делегация намерена обратиться за поддержкой к странам, которые будут принимать участие в московской конференции. Особенно, по его словам, талибам требуется поддержка в экономической, политической и дипломатической сферах.
Муджахид также добавил, что в настоящий момент Афганистан играет важную роль в "безопасности и стабильности региона".
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что в московском формате планируется участие представителей десяти стран региона.
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