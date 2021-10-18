Талибы не могут полностью взять власть в Афганистане

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18 октября 2021, 17:52

Сопротивление режиму «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане набирает новые обороты. Главной площадкой сопротивления стала северо-восточная провинция Баглан. За весь период правления талибы понесли здесь самые крупные потери, которые стараются скрыть. Только в результате последнего столкновения погибло более 10 человек.



События, происходящие в провинции, примыкающей к Панджшерскому ущелью показали, что в стране ещё существуют боеспособные формирования. Одной из таких группировок является Национальный фронт сопротивления. Его солдаты могут вести затяжную партизанскую войну и получают подкрепление из-за рубежа.



В начале октября бывший губернатор Панджшера Кабир Васик написал в соцсетях, что ополченцы проводят военные операции слаженно и без потерь. По данным представителей Национального фронта, талибы не контролируют провинцию Панджшер и некоторые районы провинции Баглан. Данные территории превратились в площадку сопротивления отчасти благодаря этническому составу жителей - таджиков. Пуштунов, на которых опираются талибы, в Панджшере очень мало. Из-за того, что правительство Афганистана представлено пуштунским большинством, у представителей других народов стали активнее прослеживаться оппозиционные настроения.





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