Азаров объяснил, что Зеленский не способен думать из-за низкого уровня развития

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22 октября 2021, 19:09 Источник: РИА Новости

Николай Азаров, фото: vk.com/azarovnikolay

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о действующем украинском президенте Владимире Зеленском. По оценке Азарова, Зеленский - "это человек с достаточно низким уровнем своего развития, с низким образовательным, мировоззренческим и каким угодно".

Именно из-за уровня развития президент Украины "не может думать". В интервью радиостанции "Говорит Москва" Азаров назвал единственным интересом Зеленского "сохранение власти в своих руках".

По мнению бывшего главы правительства Украины, Владимир Зеленский зациклился на "громадных финансовых потоках". В заключении Азаров назвал Зеленского "грязновато-серым листом бумаги, с которым не о чем говорить".

Ранее Азаров говорил, что Зеленский за все время своего пребывания в президентском кресле ничего не освоил, что требуется для управления страной.

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