Sohu: в ответ на попытку эсминца США Chafee пересечь границу России в Японском море ее корабли могут появиться у берегов Аляски

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21 октября 2021, 17:45 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

В ответ на попытку эсминца Соединенных Штатов Chafee пересечь границу Российской Федерации в Японском море ее корабли могут появиться у берегов Аляски. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

На прошлой неделе американский эсминец Chafee приблизился к территориальным водам РФ в Японском море и попытался пересечь границу страны. Нарушение было пресечено судном «Адмирал Трибуц».

Портал Sohu пишет, что в ответ на действия Chafee российские корабли могут появиться у побережья Аляски. Сайт отметил, что некоторое время назад крупная группировка военных судов РФ и КНР, принявших участие в совместных учениях Москвы и Пекина, вышла в северную часть Тихого океана со стороны Японского моря. Ресурс указал на то, что далее корабли могут отправиться на восток в направлении американского штата.

Предполагается, что для выполнения данного маневра объединенной группе даже не потребуется заходить в порт и пополнять запасы топлива и продовольствия. Если подобная потребность все же возникнет, необходимые грузы доставят китайские суда снабжения типа 903A, говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Forbes спрогнозировало, что система противоракетной обороны США не выстоит, если Россия устроит «полномасштабный ядерный обстрел».

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