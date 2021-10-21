СНБО Украины предложил отказаться от понятия «Великая отечественная война»

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендует отказаться от использования словосочетания «Великая отечественная война». Об этом говорится в словаре названий и терминов «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса».
Термин «Великая отечественная война» поместили в раздел «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти». Его хотят отменить как клише и фейк, сообщает газета «Свободная пресса».
Отмечается, что вместо него СНБО предлагает использовать два варианта: «Вторая мировая война» и «Советско-немецкая война».
Ранее сообщалось, что экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис предрек «возвращение» Крыма Украине после «развала» России.
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