Экс-председатель Верховного совета Литвы Ландсбергис предрек «возвращение» Крыма Украине после «развала» России

Крымский полуостров вновь станет украинским только после распада Российской Федерации. Такое заявление сделал Витаутас Ландсбергис, ранее занимавший пост председателя Верховного совета Литвы.
Он полагает, что распад РФ рано или поздно все равно случится. “Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз”, - отметил Ландсбергис.
Кроме того, политик подчеркнул, что российское руководство придерживается принципиальной позиции по Крыму. Он заключил, что Россия, у которой есть ядерное оружие, полуостров отдавать не станет.
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