Avia.pro: в случае вмешательства Турции в конфликт в Донбассе силы ДНР и ЛНР постигнет полный разгром

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21 октября 2021, 09:48 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Если Турция вмешается в вооруженный конфликт на территории Донбасса, силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР постигнет полный разгром. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Авторы портала Avia.pro сочли реальным сценарий, при котором Анкара, развивающая военное сотрудничество с Украиной, вмешается в ситуацию в Донбассе. Сайт предсказал, что в этом случае «силы ДНР и ЛНР будут полностью разгромлены».

Ресурс отмечает, что Народная милиция республик не имеет эффективных средств защиты от беспилотников Bayraktar TB2, закупленных Киевом у Турции. В процитированной публикации допускается, что в будущем на Украине могут также появиться турецкие танки и истребители.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший комбриг ДНР Александр Ходаковский предрек, что в случае войны с Украиной Россия возьмет под контроль всю территорию соседнего государства в течение месяца.

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