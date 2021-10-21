Hurriyet: в Турции назвали имена арестованных по обвинению в шпионаже россиян
21 октября 2021, 07:52
Стало известно об аресте четырех российских граждан, одного украинца и одного гражданина Узбекистана в Турции. Задержанные обвиняются в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.
Газета «Hurriyet» перечислила имена арестованных: россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов соответственно. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет.
Ранее сообщалось, что у задержанных были обнаружены оружие и паспорта РФ. Однако местные СМИ уточнили, что на тот момент было неясно, являются ли документы оригинальными или поддельными.
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