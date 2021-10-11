Источник в правоохранительных органах: в Турции задержали шесть выходцев из Чечни с оружием
11 октября 2021, 12:57
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в Турции задержали шесть россиян по подозрению в подготовке нападения на иностранных граждан и шпионаже.
По данным телеканала CNN Türk, задержанные якобы планировали нападение на иностранцев, а также собирали секретные данные. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили у них оружие и российские паспорта.
«Все шестеро задержанных – россияне, выходцы из Чечни»,- уточнили в местной полиции.
Отмечается, что сотрудники Антитеррористического отделения департамента полиции Стамбула и Национальной разведывательной организации провели задержания по пяти адресам. Подозреваемые находились в Стамбуле и Анталье.
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