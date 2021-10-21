Жириновский предрек войну между Россией и НАТО в 2027 году

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21 октября 2021, 07:58

Учения НАТО, Spc. Jabari Clyburn / globallookpress.com

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предрек военный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом в 2027 году. Соответствующий прогноз парламентарий сделал в телеэфире.

По словам Жириновского, под видом совместных с Украиной маневров страны НАТО подвозят к границам РФ боеприпасы, чтобы в будущем спровоцировать начало вооруженного конфликта.

«Очередные учения 2027 года превратятся в поле битвы, начнется настоящая война, потому что в рамках учения легче всего подойти к территории противника — учения-учения, а на самом деле началось нападение», — заявил депутат в ходе программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский сайт Popular Mechanics написал, что Москва может оспорить военное преимущество Соединенных Штатов с помощью атомных субмарин и гиперзвуковых ракет.

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