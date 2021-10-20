В ВОЗ подтвердили, что предварительная оценка «Спутника V» входит в финальную стадию

Всемирная организация здравоохранения в среду, 20 октября, подтвердила, что предварительная оценка российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" входит в финальную стадию.
В Twitter вакцины говорится, что в ВОЗ подтвердили – предквалификационный отбор "Спутника V" в настоящий момент идет полным ходом и вступает в завершающую стадию.
Отмечается, что группа инспекторов Всемирной организации здравоохранения в скором времени должна посетить Российскую Федерацию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по препарату против коронавирусной инфекции.
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