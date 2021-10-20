Аргументы Недели В мире 13+

В ВОЗ подтвердили, что предварительная оценка «Спутника V» входит в финальную стадию

, 22:55 Источник: Twitter

В ВОЗ подтвердили, что предварительная оценка «Спутника V» входит в финальную стадию
вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Всемирная организация здравоохранения в среду, 20 октября, подтвердила, что предварительная оценка российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" входит в финальную стадию.

В Twitter вакцины говорится, что в ВОЗ подтвердили – предквалификационный отбор "Спутника V" в настоящий момент идет полным ходом и вступает в завершающую стадию.

Отмечается, что группа инспекторов Всемирной организации здравоохранения в скором времени должна посетить Российскую Федерацию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по препарату против коронавирусной инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Такое заявление прозвучало в ходе разговора депутата со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика