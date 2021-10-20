Мехико и Вашингтон проводят переговоры о допуске в США привитых «Спутником V»

Власти США и Мексики в настоящий момент обсуждают возможность допуска на территорию Штатов жителей латиноамериканской страны, которые привиты от коронавируса нового типа вакцинами "Спутник V" и CanSino.
Глава департамента Северной Америки МИДа Мексики Роберто Веласко заявил, что власти в настоящий момент работают с правительством США, чтобы понять, какие возможности существуют с вакцинами Спутник V" и CanSino. Пока договоренности достигнуты не были.
Напомним, накануне президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что планирует направить ВОЗ официальную просьбу об ускорении процесса регистрации ряда вакцин, которые уже долгое время используются для борьбы с пандемией. Речь, в частности, идет о вышеуказанных препаратах.
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