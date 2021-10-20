Аргументы Недели В мире 13+

Сбой произошел в работе Instagram

, 18:06 Источник: Downdetector

Сбой произошел в работе Instagram
Instagram, pixabay.com

В среду, 20 октября, в работе социальной сети Instagram произошел сбой. Согласно последней информации, на сложности в работе платформы жалуются сегодня пользователи из целого ряда стран.

Сбой в работе Instagram произошел примерно в 16.50 по московскому времени. Уточняется, что максимальное количество жалоб поступает из Соединенных Штатов Америки, однако о проблемах с функционированием социальной сети также сообщают из Канады, РФ, Великобритании, Испании и Италии.

Большинство пользователей жалуются на сбои в процессе соединения с сервером и отображения новостной ленты, а также на проблемы с работой вебсайта.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Такое заявление прозвучало в ходе разговора депутата со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Политика