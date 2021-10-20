Сбой произошел в работе Instagram

В среду, 20 октября, в работе социальной сети Instagram произошел сбой. Согласно последней информации, на сложности в работе платформы жалуются сегодня пользователи из целого ряда стран.
Сбой в работе Instagram произошел примерно в 16.50 по московскому времени. Уточняется, что максимальное количество жалоб поступает из Соединенных Штатов Америки, однако о проблемах с функционированием социальной сети также сообщают из Канады, РФ, Великобритании, Испании и Италии.
Большинство пользователей жалуются на сбои в процессе соединения с сервером и отображения новостной ленты, а также на проблемы с работой вебсайта.
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