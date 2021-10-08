В работе Instagram произошел сбой

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8 октября 2021, 22:27 Источник: Downdetector

Instagram, pixabay.com

В пятницу, 8 октября, в работе популярной социальной сети Instagram по всему миру был зарегистрирован сбой. Информацию о возникших неполадках предоставил сегодня вечером сервис Downdetector.

Согласно последним данным, сообщения о сбое поступают из Соединенных Штатов Америки, Канады, Германии, Великобритании и некоторых других государств. Пользователи из России также сообщили о неполадках в работе Instagram.

Уточняется, что 65% пользователей, сообщивших о проблемах с работой платформы в РФ, испытывают сложности с работой приложения, 21% – с функционированием сайта, еще 13% людей не имеют возможности подключиться к серверу.

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