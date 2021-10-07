Прошедший сбой в интернете затронул миллиарды пользователей по всему миру

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7 октября 2021, 11:36 Александр Крохмаль, Журналист

Глобальный интернет-сбой 4 октября привёл к падению акций Facebook на 5%. Основатель крупнейшей соцсети в мире Марк Цукерберг потерял 6.6 миллиардов долларов. Не работало абсолютно всё: Messenger, Whatsapp, Facebook.

А ведь от этих приложений в нынешнем веке зависят человеческие жизни. Глобальный сбой коснулся почти каждого человека на планете. И если ранее от этих неприятностей страдали миллионы людей, то в этот раз пострадали в прямом смысле – миллиарды. Отказ доступа к необходимым сетям привёл к тому, что у тысяч людей сорвались совещания, видеоконференции, различные мероприятия, важные деловые встречи и даже просто обычные посиделки. Впрочем, сбой привёл и к нарушению многих политических мероприятий. К примеру, в странах Азии и Африки Whatsapp является самым популярным мессенджером у местных госдеятелей, а на Facebook там нередко производится публикация важнейших политических программ.

Так называемое «землетрясение» в службах Facebook длилось не менее 6 часов. Из-за падения Facebook ухудшилась работа других платформ, таких как, например, Twitter или Telegram. Почти половина пользователей Netflix сообщила о замедлении загрузок при просмотрах кинофильмов и сериалов. 55% пользователей Playstation сообщили о проблемах с подключением к сервису. Как было заявлено, официальной причиной сбоя является «неправильное изменение конфигурации». Поток информации между маршрутизаторами и центрами обработки данных просто-напросто нарушился. В Facebook также отметили, что у них нет никаких доказательств об утечке данных пользователей, но всё же это не отменяет опасения большинства людей по поводу дальнейших «глобальных поломок». Между тем, в администрации сервиса уже дали обещания, что такого, что было, более не повторится.

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