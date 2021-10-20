Европа устала содержать неблагодарных беженцев

Аргументы Недели → В мире 13+

20 октября 2021, 14:56

В Европе уже не стесняются признать, что приём и содержание миллионов мигрантов разрушают их мир. Коронавирус заставил ограничить приём волн беженцев из Азии и Африки, и все увидели – мир не рухнул, а толпы варваров остались дома. Заволновались большей частью чиновники, карьера которых строится вокруг беспроигрышной мигрантской темы.



Премьер-министр Словении, ныне председательствующей в ЕС, Янез Янша заявил, что ни Любляна, ни Евросоюз не брали на себя обязанность «всем помогать и платить за каждого, кто покидает свою страну, вместо того чтобы её защищать». А австрийский канцлер Себастьян Курц напомнил, что в Вене не хотят новых приезжих. Уходит Ангела Меркель, пустившая в страну аж 1, 8 млн инородцев на фоне необходимости заботы о беженцах из Сирии и Ирака. Наиболее вероятный кандидат в канцлеры, глава правящего консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что «не допустит повторения кризиса 2015 года». Из германского бюджета на обслуживание приезжих тратят около 90 млрд евро – почти вдвое больше, чем на оборону (50 млрд).



о данным ООН, ещё до пандемии в 2018–2019 гг. в страны Евросоюза пускали по 120–140 тыс. беженцев в год. А на пике миграционного кризиса 2015–2016 гг. выходило по 700–800 тысяч. Теперь одна Германия выдворяет по 80 тысяч приезжих, чьё прошение о предоставлении убежища было отклонено. Помимо Германии мигрантов массово высылают Норвегия, Швеция, Финляндия и Австрия. 94% чехов хотели бы депортировать всех беженцев до одного. А Литва и Польша ввели в приграничных районах чуть ли не чрезвычайное положение, чтобы справиться с потоком транзитных нелегалов через Белоруссию.



Европа поразилась, что многие беженцы не собираются их ни за что благодарить. Они образовали в приютивших их пригородах этнические гетто, а патрульные машины порой забрасывают камнями и «коктейлями Молотова». Старый Свет сегодня напоминает очнувшегося с большого бодуна алкоголика, которого ещё продолжает колбасить. Выглянул в окно, где раньше была Европа, а там какой-то бантустан.



Европа такая слабая и жалкая из-за своей демократии и терпимости. Из демократии выросли институты, благодаря которым Запад доминирует в мире последние 500 лет. А сегодня мы наблюдаем разрушение этих основ. И доминирование постепенно заканчивается.



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