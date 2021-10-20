Зеленский поблагодарил главу Минобороны США Остина за визит в Киев и за постоянную поддержку Украины

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20 октября 2021, 13:21

В. Зеленский и Л. Остин, фото: офис президента Украины

Владимир Зеленский поблагодарил главу Минобороны США ЛЛойда Остина за визит в Киев и за постоянную поддержку Украины. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел встречу с главой Пентагона, прибывшим в Киев с рабочим визитом.

Украинский лидер сказал спасибо Остину и президенту Джо Байдену за постоянную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей ВСУ с целью противодействия российской агрессии.

Они обсудили вопрос дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Зеленского в Вашингтон. Зеленский заявил Остину, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.

Он отметил оперативность решения предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности в размере 60 млн долларов.

Зеленский и Остин обсудили ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей. Глава Пентагона заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны США независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за месяц почти на 10 процентов.

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