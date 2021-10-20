Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский поблагодарил главу Минобороны США Остина за визит в Киев и за постоянную поддержку Украины

, 13:21

Зеленский поблагодарил главу Минобороны США Остина за визит в Киев и за постоянную поддержку Украины
В. Зеленский и Л. Остин, фото: офис президента Украины

Владимир Зеленский поблагодарил главу Минобороны США ЛЛойда Остина за визит в Киев и за постоянную поддержку Украины. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел встречу с главой Пентагона, прибывшим в Киев с рабочим визитом.

Украинский лидер сказал спасибо Остину и президенту Джо Байдену за постоянную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей ВСУ с целью противодействия российской агрессии.

Они обсудили вопрос дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Зеленского в Вашингтон. Зеленский заявил Остину, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.

Он отметил оперативность решения предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности в размере 60 млн долларов.

Зеленский и Остин обсудили ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей. Глава Пентагона заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны США независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за месяц почти на 10 процентов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Депутат Госдумы Швыткин назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов»

Юрий Швыткин, являющийся заместителем главы комитета Госдумы РФ по обороне, назвал власти Украины «собачкой на поводке Соединенных Штатов». Такое заявление прозвучало в ходе разговора депутата со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Политика

Политика

Политика

Здоровье

Шоу-бизнес