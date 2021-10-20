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20 октября 2021, 13:01 Источник: Свободная пресса

В. Зеленский, офис президента Украины

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за месяц почти на 10 процентов. Результаты опроса граждан Украины, в ходе которого были измерены электоральные рейтинги политиков страны, предоставил Киевский международный институт социологии.

Рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем упал с 33,3 процента до 24,7 процента. Столько украинских граждан проголосовали бы за действующего президента, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Доверие Зеленскому падает.

На втором месте в рейтинге предшественник Зеленского Пётр Порошенко. За бывшего президента проголосовали бы 15,6 процента украинцев. Рейтинг Порошенко тоже ухудшился, но не так резко, как у Зеленского. Месяц назад его результат был лучше на 1,2 процента.

На третьем месте лидер "Батькiвщини" Юлия Тимошенко. Ее рейтинг вырос на 1,9%.

За бывшего премьера Украины сейчас проголосовали бы 12,2 процента сограждан, - сообщает "Свободная пресса".

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