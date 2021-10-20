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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за месяц почти на 10 процентов

, 13:01 Источник: Свободная пресса

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за месяц почти на 10 процентов
В. Зеленский, офис президента Украины

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за месяц почти на 10 процентов. Результаты опроса граждан Украины, в ходе которого были измерены электоральные рейтинги политиков страны, предоставил Киевский международный институт социологии.

Рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем упал с 33,3 процента до 24,7 процента. Столько украинских граждан проголосовали бы за действующего президента, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Доверие Зеленскому падает.

На втором месте в рейтинге предшественник Зеленского Пётр Порошенко. За бывшего президента проголосовали бы 15,6 процента украинцев. Рейтинг Порошенко тоже ухудшился, но не так резко, как у Зеленского. Месяц назад его результат был лучше на 1,2 процента.

На третьем месте лидер "Батькiвщини" Юлия Тимошенко. Ее рейтинг вырос на 1,9%.
За бывшего премьера Украины сейчас проголосовали бы 12,2 процента сограждан, - сообщает "Свободная пресса".

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