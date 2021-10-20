Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за месяц почти на 10 процентов. Результаты опроса граждан Украины, в ходе которого были измерены электоральные рейтинги политиков страны, предоставил Киевский международный институт социологии.
Рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем упал с 33,3 процента до 24,7 процента. Столько украинских граждан проголосовали бы за действующего президента, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Доверие Зеленскому падает.
На втором месте в рейтинге предшественник Зеленского Пётр Порошенко. За бывшего президента проголосовали бы 15,6 процента украинцев. Рейтинг Порошенко тоже ухудшился, но не так резко, как у Зеленского. Месяц назад его результат был лучше на 1,2 процента.
На третьем месте лидер "Батькiвщини" Юлия Тимошенко. Ее рейтинг вырос на 1,9%.
За бывшего премьера Украины сейчас проголосовали бы 12,2 процента сограждан, - сообщает "Свободная пресса".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости