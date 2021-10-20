Американист Рогулёв считает, что США из-за энергокризиса в Европе попытаются нанести удар по «Газпрому» и «СП-2»

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20 октября 2021, 12:39

Американские политики попытаются извлечь выгоду из газового кризиса в Европе и одновременно нанести очередной удар по российской корпорации «Газпром» и трубопроводу «Северный поток-2».

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал заявление заместителя министра финансов США Адевале Адейемо по поводу привлечения «Газпрома» к ответственности за нарушение санкций.

По мнению американиста, замглавы американского минфина пытается спасти Джо Байдена от обрушившейся на главу Белого дома критики из-за провальной позиции США по санкциям в отношении европейских компаний, сотрудничающих с «Газпромом».

Рогулёв объяснил, что Байдена критикуют как демократы, так и республиканцы не только в связи с «поражением США в Афганистане, но и с тем, что он позволил состояться "Северному потоку-2", отказавшись от санкций».

Сейчас в США пытаются оправдаться, что от санкций никто не отказывался и они продолжат мешать газопроводу. Также Америка намерена «половить рыбку в мутной воде газового кризиса Европы», выставить всё так, будто Россия виновата в сложившейся ситуации. «Две цели сходятся, а чиновники, держащие нос по ветру политической атмосферы, делают подобные заявления, пытаясь угнаться сразу за двумя зайцами», — цитирует эксперта Общественная служба новостей.

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