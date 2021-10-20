Депутат Рады Буймистер заявил, что из-за поставок газа Украину «ставят на колени» перед Россией

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20 октября 2021, 07:43 Источник: РИА Новости

Людмида Буймистер, facebook.com/Buimister.public

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер, исключенная из пропрезидентской фракции "Слуга народа", считает, что в условиях энергетического кризиса Украину "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом". И это ставит Украину "на колени".

Людмила Буймистер всегда выступала с заявлениями, отличным от своих однопартийцев. Так она голосовала против закона об олигархах и отставки Дмитрия Разумкова.

Буймистер уточнила, что ее исключили из фракции после того, как она начала говорить о "ведении" Украины к прямому контракту с российским "Газпромом".

Депутат Рады неоднократно заявляла об "опасности" для своей страны прямого контракта с "Газпромом". Она убеждена, что подписание соглашения с российской компанией приведет к тому, что экономика Украины развиваться не будет, страна останется в нынешнем политическом состоянии без "своих территорий" и интеграции в Евросоюзе.

Депутат Рады с возмущением написала на своей странице в Facebook: "Это что - подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить Зеленского что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии "Слуга народа" и это уже не президентская партия?"

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