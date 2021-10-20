Владимир Брутер прокомментировал заявление британского генерала о России и «серьёзной угрозе» для Лондона

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20 октября 2021, 10:38

фото: pixabay.com

Политолог Владимир Брутер прокомментировал заявление начальника британского штаба обороны генерала Николаса Картера о России как «серьёзной угрозе» для Соединённого Королевства.

Британский генерал Николас Картер заявил, что Россия является «серьёзной угрозой» для Великобритании, а Китай - «хроническим системным вызовом».

Российский политолог считает, что ни Россия, ни Китай угрозой не являются и не собираются угрожать Западу.

По мнению Владимира Брутера, Россия и Китай не согласны с Великобританией по ряду вопросов мировой политики, но Москва «не обещала с ними соглашаться, и не принуждает быть согласными с ней».

Политолог подчеркнул, что Россия всегда призывает «спокойно решать все вопросы»,- передает RT.

О риске вооруженного столкновения между США и Россией из-за Белоруссии предупредил американский портал 19Fortyfive.

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