Украинские работодатели заявили о критической ситуации с ценами на газ для предприятий

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20 октября 2021, 10:13 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к властям страны и призвала признать ситуацию на рынке природного газа кризисной и принять срочные меры. Представители ФРУ предупредили, что если не стабилизировать цены на газ, то в скором времени на предприятиях остановится производство, десятки тысяч человек останутся без работы и в поисках заработка будут уезжать за границу.

Начнется рост цен на продукцию предприятий машиностроительной, стекольной, фармацевтической, керамической, аграрной, химической, пищевой и других отраслей.

Работодатели призвали Верховную раду срочно принять постановление о признании сегодняшней ситуации на рынке природного газа кризисной чрезвычайного уровня и определить мероприятия для выхода из нее, обратив внимание на предложения Еврокомиссии.

В Федерации назвали "огромный рост стоимости энергоресурсов" в этом году убийственным для украинской промышленности.

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер, исключенная из пропрезидентской фракции "Слуга народа", считает, что в условиях энергетического кризиса Украину "ведут" к прямому контракту на поставки газа с "Газпромом". И это ставит Украину "на колени".

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