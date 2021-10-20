Avia.pro: ПВО ДНР не смогла оказать противодействия украинскому Bayraktar TB2, вошедшему в пространство республики

ПВО самопровозглашенной ДНР не смогла оказать противодействия украинскому беспилотнику Bayraktar TB2, вошедшему в воздушное пространство республики. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.
Сайт Avia.pro информирует, что аппарату Bayraktar TB2, поднявшемуся некоторое время назад в небо с базы в Николаеве, удалось беспрепятственно войти в пространство ДНР. После этого транспондеры беспилотника были отключены, что не позволило мониторинговым ресурсам отследить его дальнейший полет.
Портал указал на то, что средства ПВО республики «не смогли оказать дрону никакого противодействия».
Ранее сегодня то же интернет-издание написало, что американские военные на бронеавтомобилях «попытались прорваться» к российской вертолетной базе на севере Сирии.
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