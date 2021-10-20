Сайт Avia.pro: военные США на бронемашинах «попытались прорваться» к российской базе на севере Сирии

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20 октября 2021, 07:58 Источник: Avia.pro

Российские вертолеты, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов на бронеавтомобилях «попытались прорваться» к российской вертолетной базе в городе Эль-Камышлы, расположенном на севере Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад «США решили пойти на новую провокацию в отношении России и направили колонну бронетехники» к базе в Эль-Камышлы. Сайт утверждает, что американцы «попытались прорваться» к военному объекту РФ.

В процитированном материале отмечается, что колонну, состоявшую из не менее четырех машин, заблокировали и развернули силы, подконтрольные официальному Дамаску. При этом ресурс указал на то, что «каких-либо столкновений между сирийскими и американскими военными удалось избежать».

Ранее в среду то же сетевое издание сообщило, что удар российским снарядом «Краснополь» ликвидировал в южном Идлибе протурецких бандитов, прикрывавшихся домами мирного населения.

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