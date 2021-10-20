Avia.pro: удар российским «Краснополем» уничтожил в сирийском Идлибе протурецких боевиков, прикрывавшихся жилыми домами
20 октября 2021, 07:29
Удар российским корректируемым артиллерийским снарядом «Краснополь» уничтожил в сирийском Идлибе протурецких боевиков, которые прикрывались жилыми домами. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевых СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что в ходе атаки «Краснополем» была ликвидирована группа протурецких бандитов, прикрывавшихся домами мирных жителей в районе населенного пункта Кукфин в южной части провинции Идлиб. Гражданские лица в результате удара не пострадали, отмечается в процитированном материале.
Авторы сайта выдвинули предположение, согласно которому атака была осуществлена не сирийскими, а российскими военными.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский ресурс 19FortyFive спрогнозировал, что НАТО столкнется с проблемами в случае вооруженного конфликта с Москвой.
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