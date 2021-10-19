Журналисты ABC News заявили, что власти США не выдвигали в адрес Дерипаски обвинений

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19 октября 2021, 22:02 Источник: ABC News

сотрудник ФБР, Nick Wagner/ZUMAPRESS.com

Источники сообщили американским журналистам во вторник, что против российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проводятся обыски, не выдвигались обвинения.

"Никаких обвинений против Дерипаски не выдвигалось", – сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на последние данные инсайдера.

Напомним, ранее сегодня поступила информация о том, что сотрудники ФБР проводят обыски в вашингтонском доме, который якобы принадлежит Олегу Дерипаске. Позже представитель бизнесмена подтвердил, что обыскивают несколько зданий, однако собственником ни одного из них россиянин не является.

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