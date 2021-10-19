Представитель Дерипаски подтвердил, что в домах родственников бизнесмена ведутся обыски

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2021, 20:40 Источник: РИА "Новости"

бизнесмен Олег Дерипаска, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Представитель Олега Дерипаски вечером во вторник сообщил журналистам, что ФБР США действительно проводит обыски в домах родственников бизнесмена, которые расположены в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Согласно последним данным представителя Дерипаски, обыски проводятся сотрудниками ФБР на основании двух судебных ордеров, которые связаны с американскими санкциями. Подчеркивается, что бизнесмен не является собственником домов, о которых идет речь.

Ранее о том, что в доме Олега Дерипаски ведутся обыски сообщила сотрудница телеканала NBC News Лаура Стрикер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости