Журналист NBC сообщила, что сотрудники ФБР проводят обыск в доме в Вашингтоне, который якобы принадлежит Дерипаске

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19 октября 2021, 19:43 Источник: Twitter

сотрудник ФБР, George Wilson/dpa

Вечером во вторник, 19 октября, стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований США обыскали дом в Вашингтоне, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.



Об этом заявила сегодня журналист телеканала NBC News Лаура Стрикер, которая ссылается на данные правоохранительных органов.

Уточняется, что агенты ФБР, работающие на месте, отказываются общаться с прессой и переадресовывают все вопросы в Вашингтонское отделение ведомства.

К настоящему моменту не сообщается, действительно ли дом принадлежит Дерипаске.

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