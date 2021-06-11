Дерипаска перечислил факторы, благодаря которым можно добиться быстрого процветания России

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11 июня 2021, 17:58 Источник: Свобдная пресса

Олег Дерипаска, twitter.com/DeripaskaOleg

Рост экономики порядка 7−8% в ближайшие 10 лет, развитие среднего класса, дешевая ипотека в 5% и доступные средства для инвестиций частному бизнесу сделают Россию процветающей страной для каждого жителя нашей страны.

Факторы, благодаря которым Российская Федерация может в скором времени стать процветающей, перечислил российский предприниматель Олег Дерипаска, - пишет «Свободная пресса».

Олигарх написал в своём телеграм-канале: «Только экономический рост в районе 7−8% в эту десятилетку, только ускоренное развитие среднего класса, задействованного в этом росте, только дешевая ипотека в 5% и такие же доступные средства для инвестиций частному бизнесу сделают Россию процветающей страной для всех (!) граждан».

Дерипаска ранее писал о способе добиться в России промышленного роста, который достигает Китай. Он привёл сравнительные данные: в I квартале 2021 года в Китае промышленное производство выросло на 24,5% в годовом исчислении, в в России оно за январь-март снизилось на 1,3%.

«И у нас можно добиться подобного: если попробовать подчинить ЦБ правительству, как в Поднебесной. Хотя бы на 3 года в качестве эксперимента», — написал Дерипаска.

Сегодня ЦБ поднял ключевую ставку. Олигарх раскритиковал решение Банка России.

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