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В Техасе самолет с 21 пассажиром на борту рассыпался на куски при взлете

, 21:02 Источник: Click2Houston

В Техасе самолет с 21 пассажиром на борту рассыпался на куски при взлете
салон самолета, pixabay.com

В американском штате Техас упал и рассыпался на куски самолет с пассажирами на борту. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося пострадал только один человек из 21.

Установлено, что самолету McDonnell Douglas DC-9-87 не удалось набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты, вследствие чего он упал, выехал на пересеченную местность, загорелся, а затем распался на куски. Пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. В больницу доставили только одного пострадавшего.

Известно, что воздушное судно было зарегистрировано на Дж. Алана Кента, который является владельцем техасской строительной компании. Во время происшествия он также находился на борту.

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