В Техасе самолет с 21 пассажиром на борту рассыпался на куски при взлете

В американском штате Техас упал и рассыпался на куски самолет с пассажирами на борту. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося пострадал только один человек из 21.
Установлено, что самолету McDonnell Douglas DC-9-87 не удалось набрать высоту в конце взлетно-посадочной высоты, вследствие чего он упал, выехал на пересеченную местность, загорелся, а затем распался на куски. Пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. В больницу доставили только одного пострадавшего.
Известно, что воздушное судно было зарегистрировано на Дж. Алана Кента, который является владельцем техасской строительной компании. Во время происшествия он также находился на борту.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.