Пассажир в отместку за задержку рейса украл из самолёта спасжилет

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19 октября 2021, 15:29 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Пропажу обнаружил персонал воздушного лайнера, о чем незамедлительно было сообщено наземным службам.



Выяснилось, что 63-летний турист из Санкт-Петербурга был недоволен задержкой рейса и в отместку украл спасательный жилет из салона.



Сообщается, что будет возбуждено уголовное дело по статье «кража». Возможно к делу пришьют и повреждение воздушного судна.

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