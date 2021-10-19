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Пассажир в отместку за задержку рейса украл из самолёта спасжилет

, 15:29 Источник: Аргументы Недели - Крым

Пассажир в отместку за задержку рейса украл из самолёта спасжилет
Фото из открытых источников

Пропажу обнаружил персонал воздушного лайнера, о чем незамедлительно было сообщено наземным службам.

Выяснилось, что 63-летний турист из Санкт-Петербурга был недоволен задержкой рейса и в отместку украл спасательный жилет из салона.

Сообщается, что будет возбуждено уголовное дело по статье «кража». Возможно к делу пришьют и повреждение воздушного судна.

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