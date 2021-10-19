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В Азербайджане при посредничестве РФ освободили пятерых армянских пленных

, 20:16 Источник: РИА "Новости"

В Азербайджане при посредничестве РФ освободили пятерых армянских пленных
флаг Армении, Diego Herrera/Keystone Press Agency

Во вторник, 19 октября, власти Азербайджана при посредничестве Российской Федерации освободили пятерых армянских пленных. К настоящему моменту они доставлены в Ереван на самолете ВКС России.

В Министерстве обороны РФ сообщили сегодня, что переговоры по возвращению пятерых армянских пленных вели заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов, а также командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

В ведомстве отметили, что РФ намерена продолжать работу в целях обеспечения выполнения пунктов трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

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