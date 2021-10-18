Армения и Азербайджан судятся в Гааге

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18 октября 2021, 14:48

Международный суд рассматривает взаимные иски Баку и Еревана. Несколько дней назад в Гааге закончились слушания армянской стороны. До этого Баку освободил армянских военнопленных и заложников, изменил отношение к истории и культуре соседнего государства.



С 18 октября суд начнёт заслушивать азербайджанскую сторону. Армению обвиняют в недопустимом отношении к культурным объектам азербайджанцев, которые временно оказались под их контролем. Представители Азербайджана пытаются доказать, что все обязательства, взятые государством по трёхстороннему соглашению, выполнены. Все задержанные на территории страны армяне обвиняются в совершении тяжких преступлений и не могут быть выданы на родину. Азербайджан не согласен с обвинениями в совершении расовой дискриминации, ссылаясь на необоснованность и некорректность доводов армян. После слушаний представителей Азербайджана в Гааге подведут первые итоги судебного дела. Решение будет принято только через месяц. Рассмотрение основных обвинений начнётся ещё позже.



Последняя война, длившаяся 44 дня, имеет очень много противоречий и фактов преступлений, совершённых обеими сторонами. На расследование каждого преступления потребуется большой объём усилий и времени.





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