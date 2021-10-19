Вечером во вторник, 19 октября, стало известно, что вся территория Южной Осетии осталась без электричества. Согласно последней информации, предоставленной журналистам, причины устанавливаются.
Замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты в беседе с представителями СМИ подтвердил, что света нет на все территории республики. По его словам, подача электроэнергии была прекращена со стороны Северной Осетии.
Бестауты не исключил, что причиной тотального отключения электричества могло стать повреждение линии электропередачи.
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