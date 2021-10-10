Из-за отключения электричества в Токио произошла масштабная остановка поездов

На нескольких железнодорожных ветках в Токио из-за отключения электричества произошла масштабная остановка движения поездов. Об этом сообщил крупнейший в Японии железнодорожный оператор JR East.
Сбой был зафиксирован как минимум на восьми линиях, в частности, на самой загруженной кольцевой "Яманотэ". Уточняется, что отключение электроэнергии в основном затронуло направления, которые связывают Токио с соседней префектурой Сайтама.
Причиной происшествия, согласно предварительной информации, стал пожар на подстанции JR East, расположенной в городе Вараби.
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