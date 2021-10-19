Лутковская прокомментировала заявление Витренко о попытке Украины помешать сертификации «Северного потока-2»

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19 октября 2021, 08:40 Источник: РИА Новости

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Бывший обмудсмен Украины, бывший представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехконтактной группы по Донбассу Валерия Лутковская прокомментировала заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о попытке помешать сертификации газопровода "Северный поток-2".

Витренко сообщил ранее, что Киев подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2". В "Нафтгазе" уверены, что разрешение оператору Nord Stream 2 выдавать нельзя, поскольку это нарушит европейское законодательство, а действия "Газпрома" неконкурентны.

По мнению Лутковской, участие "Нафтогаза" в сертификации газопровода вряд ли как-то повлияет на данный процесс. По ее словам, у других стран-участников сертификации за спинами находятся их граждане, и они понимают, что благодаря "Северному потоку — 2" будут получать газ дешевле.

А в Киеве думаю не о своих гражданах, а как навредить России. Лутковская напомнила, что Украина испытывает огромные проблемы с запасами угля.

По словам Лутковской, Украина "пошла в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как "троянский конь", оттуда помешать этой сертификации". "А как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?" – задала вопросы Валерия Лутковская.

Оператор российского трубопровода "Северный поток-2", сообщил, что первую нитку заполнили техническим газом, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

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