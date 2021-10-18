Nord Stream 2 AG: первую нитку «Северного потока – 2» заполнили техническим газом

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18 октября 2021, 11:19 Источник: nord-stream2.com

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Nord Stream 2 AG, оператор российского трубопровода «Северный поток-2», сообщил, что первую нитку заполнили техническим газом, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток — 2" была завершена», - пояснили в компании.

Отмечается, что объём голубого топлива составил около 177 млн куб. м. Оператор уточнил, что уровень давления в «Северном потоке-2» равен 103 барам. Такого показателя достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, уточнили в компании.

Напомним, что строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Сейчас проходит процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

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