Новак заявил, что запуск «Северного потока-2» позволит быстрее изменить ситуацию с газом в ЕС

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17 октября 2021, 17:38

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запуск трубопровода «Северный поток-2» поможет стабилизировать ситуацию на газовом рынке в Европе. Строительство проекта завершилось 10 сентября.

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока - 2", - это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», - высказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Северный поток - 2» идет от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас проходит процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин сообщил, что «Северный поток - 2» готов к запуску, ожидается только разрешение от властей Германии.

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