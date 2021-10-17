Посол РФ в Лондоне Келин заявил, что «Северный поток – 2» готов к запуску

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17 октября 2021, 13:00 Источник: BBC

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил в воскресенье, 17 октября, что газопровод "Северный поток — 2" готов к запуску, ожидается только разрешение от властей Германии.

Андрей Келин подчеркнул, что "Северный поток — 2" существует и в полной мере подготовлен к использованию. По словам посла, как только поступит окончательное разрешение от Германии, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу.

Отвечая на вопрос журналистов, продолжит ли РФ наращивать поставки газа Западной Европе, если ФРГ оперативно не выдаст разрешение на запуск "Северного потока – 2", Келин напомнил, что увеличение поставок российского газа через ГТС Украины в этом году дополнительно к контрактным обязательствам по транзиту составляет 10%.

"Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию", – подчеркнул посол.

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