Avia.pro: вакуумные бомбы ВКС России уничтожили в Идлибе боевиков, пытавшихся выдвинуться в сторону позиций армии Сирии

Вакуумные бомбы российских ВКС уничтожили в Идлибе боевиков, которые пытались выдвинуться в сторону позиций армии Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что сегодня утром самолеты ВКС РФ атаковали бандитов в районе города Эль-Бара, расположенного в сирийской провинции Идлиб. В процитированной публикации отмечается, что боевики «сконцентрировали свои силы» и осуществили попытку выдвижения в сторону позиций армии арабской республики. Представители незаконных формирований были ликвидированы посредством сброса на них вакуумных бомб, указал сайт.
Ранее во вторник тот же ресурс написал, что после окончания учений в Японском море десять кораблей России и Китая направились в сторону Соединенных Штатов.
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