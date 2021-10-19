Avia.pro: вакуумные бомбы ВКС России уничтожили в Идлибе боевиков, пытавшихся выдвинуться в сторону позиций армии Сирии

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19 октября 2021, 08:02 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Вакуумные бомбы российских ВКС уничтожили в Идлибе боевиков, которые пытались выдвинуться в сторону позиций армии Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что сегодня утром самолеты ВКС РФ атаковали бандитов в районе города Эль-Бара, расположенного в сирийской провинции Идлиб. В процитированной публикации отмечается, что боевики «сконцентрировали свои силы» и осуществили попытку выдвижения в сторону позиций армии арабской республики. Представители незаконных формирований были ликвидированы посредством сброса на них вакуумных бомб, указал сайт.

Ранее во вторник тот же ресурс написал, что после окончания учений в Японском море десять кораблей России и Китая направились в сторону Соединенных Штатов.

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