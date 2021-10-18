Израиль может начать с 1 ноября принимать привитых «Спутником V» туристов

Аргументы Недели → В мире 13+

18 октября 2021, 18:19 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Израильский правительственный источник заявил вечером в понедельник, что власти Израиля разработали программу по приему вакцинированных препаратом "Спутник V" иностранных туристов с 1 ноября.

По словам источника, ранее сегодня состоялось совещание по этой теме с участием представителей всех заинтересованных ведомств Израиля.

Поступила информация о том, что глава Министерства туризма страны Константин Развозов смог добиться разработки пилотной программы, в рамках которой с 1 ноября в Израиль начнут пускать привитых "Спутником V" путешественников, если последняя доза препарата была получена не раньше шести месяцев до прилета. Вышеуказанная программа в среду будет представлена главе правительства Нафтали Беннету. Предполагается, что проект будет утвержден.

Известно, что при въезде в Израиль вакцинированные "Спутником V" туристы должны будут сделать ПЦР-тест и серологический тест.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости