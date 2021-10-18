Израиль может начать с 1 ноября принимать привитых «Спутником V» туристов

Израильский правительственный источник заявил вечером в понедельник, что власти Израиля разработали программу по приему вакцинированных препаратом "Спутник V" иностранных туристов с 1 ноября.
По словам источника, ранее сегодня состоялось совещание по этой теме с участием представителей всех заинтересованных ведомств Израиля.
Поступила информация о том, что глава Министерства туризма страны Константин Развозов смог добиться разработки пилотной программы, в рамках которой с 1 ноября в Израиль начнут пускать привитых "Спутником V" путешественников, если последняя доза препарата была получена не раньше шести месяцев до прилета. Вышеуказанная программа в среду будет представлена главе правительства Нафтали Беннету. Предполагается, что проект будет утвержден.
Известно, что при въезде в Израиль вакцинированные "Спутником V" туристы должны будут сделать ПЦР-тест и серологический тест.
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