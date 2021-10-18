Медицинский регулятор ЮАР запросил дополнительные данные о безопасности «Спутника V»

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18 октября 2021, 16:06

вакцина "Спутник V", Marihan Al-Khalidi/Keystone Press Agency

Южноафриканский медицинский регулятор запросил у производителей российского препарата против коронавируса "Спутник V" данные, доказывающие, что он не повысит риск заражения ВИЧ среди мужчин в стране.



Производителям "Спутника V" был направлен запрос о предоставлении данных, которые демонстрируют безопасность вакцины на фоне распространенности и высокого уровня заболеваемости ВИЧ. Медицинский регулятор ЮАР ссылается на исследования, согласно которым использование препаратов, созданных на основе аденовирусов, связано с "повышенной восприимчивостью" мужчин к вирусу иммунодефицита человека.

Комментариев российской стороны пока не поступало.

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