Медицинский регулятор ЮАР запросил дополнительные данные о безопасности «Спутника V»
18 октября 2021, 16:06
Южноафриканский медицинский регулятор запросил у производителей российского препарата против коронавируса "Спутник V" данные, доказывающие, что он не повысит риск заражения ВИЧ среди мужчин в стране.
Производителям "Спутника V" был направлен запрос о предоставлении данных, которые демонстрируют безопасность вакцины на фоне распространенности и высокого уровня заболеваемости ВИЧ. Медицинский регулятор ЮАР ссылается на исследования, согласно которым использование препаратов, созданных на основе аденовирусов, связано с "повышенной восприимчивостью" мужчин к вирусу иммунодефицита человека.
Комментариев российской стороны пока не поступало.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.