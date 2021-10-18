Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков: британские корабли не спасут Украину от поражения в случае ее военного столкновения с Россией

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18 октября 2021, 18:27 Источник: «ПолитЭксперт»

Украинский корабль, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Британские корабли не спасут Украину от поражения, если произойдет ее военное столкновение с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз озвучил эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.

Некоторое время назад украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что британская сторона поможет Киеву в строительстве баз на Черном и Азовском морях и передаст два действующих минных тральщика.

По словам Константина Сивкова, Украина намерена добиться размещения на своей территории британского флота. При этом специалист предрек, что суда Соединенного Королевства не спасут Киев от поражения в случае военного столкновения с Россией.

Константин Сивков указал на то, что корабли Великобритании не имеют мощного ударного вооружения, поэтому они должны стать легкой мишенью для российских береговых ракетных комплексов.

Ранее сегодня сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев назвал «объявлением войны» Москве пленение Украиной представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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