Телеведущий Соловьев назвал пленение Украиной представителя ЛНР в СЦКК «объявлением войны» России

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18 октября 2021, 18:00

Телеведущий Владимир Соловьев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Пленение Украиной представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) стало «объявлением войны» России. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный телеведущий Владимир Соловьев.

Некоторое время назад стало известно, что киевские силовики захватили на территории Донбасса одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Он является обладателем паспорта РФ.

«Вообще-то это объявление войны Российской Федерации», — прокомментировал случившееся Соловьев.

По мнению журналиста, которое он высказал в эфире своей программы на канале «Россия 1», Москве в ответ следует ввести «жесточайшие экономические санкции». Владимир Соловьев полагает, что под ограничительные меры, в частности, должен попасть личный бизнес украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее в понедельник, Telegram-канал «Легитимный» опубликовал информацию, согласно которой Зеленский дал армии Украины указание готовиться к горячей фазе военного конфликта в Донбассе.

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