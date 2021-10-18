ТГ-канал «Легитимный»: Зеленский дал ВСУ указание готовиться к горячей фазе военного конфликта в Донбассе

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18 октября 2021, 17:32

Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе, Volodymyr Zelensky / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский дал Вооруженным силам Украины указание готовиться к горячей фазе военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «Легитимный».

«Наш источник сообщает, что в офисе президента уже все говорят, что ближе к зиме на Донбассе начнется горячая фаза. На СНБО уже обсуждали этот сценарий, и Зеленский дал указание армии и силовикам готовиться», — пишет ТГ-канал.

Ранее сегодня сообщалось, что ополченец Александр «Варяг» Матюшин озвучил точку зрения, согласно которой киевские военные обстреливают непризнанные ДНР и ЛНР из-за ненависти «ко всему русскому».

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