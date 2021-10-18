Ополченец Матюшин: армия Украины обстреливает ДНР и ЛНР из-за ненависти «ко всему русскому»

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18 октября 2021, 14:32 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреливают территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР из-за ненависти «ко всему русскому». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами высказал ополченец Александр «Варяг» Матюшин.

«Обстрелы могут быть связаны только с одним. С ненавистью украинских националистов ко всему русскому и непокорности вольнолюбивого русского Донбасса. Ведь украинцы — это те, кто убил русского в себе и теперь пытается убить его в других. Там, где его не получается убить морально, украинец убивает русского физически...», — отметил Матюшин.

Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Богдан Безпалько допустил, что Москва может признать независимость ДНР и ЛНР и разместить там военные объекты, если Киев присоединится к НАТО.

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