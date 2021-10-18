Политолог Безпалько: Россия может признать ДНР и ЛНР и разместить там военные объекты в случае вступления Украины в НАТО

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18 октября 2021, 13:32 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация может признать самопровозглашенные республики Донбасса и разместить на их территории военные объекты в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. Такой вариант развития событий допустил отечественный политолог Богдан Безпалько.

По словам эксперта, у Москвы есть способы заставить Киев пожалеть о присоединении к НАТО, если это произойдет.

«Например, Россия может признать государственность ДНР и ЛНР, заключить с ними ряд двухсторонних договоров. На территории республик также могут быть размещены военные объекты вроде средств ПВО. Эти средства не позволят далее обстреливать территорию республик», — отметил Безпалько.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Армен Гаспарян озвучил точку зрения, согласно которой американские солдаты не будут «умирать за Винницу и Жмеринку» в случае войны между РФ и Украиной.

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